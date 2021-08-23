Американца в футболке с российским триколором задержали в Одессе

Сотрудники полиции в Одессе задержали туриста из США, который прогуливался по городу в футболке с российским триколором и надписью Russia. Американца возмутило такое обращение стражей порядка. Он пригрозил, что пожалуется Джо Байдену, написала Lenta.ru.

Полицейские объяснили задержание американца тем, что он якобы собирался спровоцировать конфликт во время развертывания украинского флага. Его просили успокоиться, но он не реагировал.

Сам же турист заявил, что не сделал ничего плохого. Он назвал украинских блюстителей порядка расистами, которые не любят русских из-за политики. При этом он обвинил их в симпатиях к нацистам, заявив, что если бы не Россия, то украинцы бы сейчас говорили на немецком.

«Вы нацисты! Я знаю историю!» — кричал задержанный.

Американца задержали, когда он гулял по Приморскому бульвару. Предположительно, он приехал на Украину из Лас-Вегаса.

Ранее во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Швеции и Украины российскому болельщику порвали футболу с триколором.