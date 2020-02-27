Американца уволили из больницы за домогательства к престарелой пациентке

Женщина рассказала, что поздно вечером почувствовала прикосновения к ногам. Сначала она решила, что это медсестра пришла проверить, нет ли отеков. Однако после ощущения влажных прикосновений открыла глаза и увидела склонившегося над ногой молодого человека. Пациентка резко отдернула ногу, и он отошел на другой конец палаты. Женщина вызвала охрану и утверждала, что темнокожий сотрудник клиники сосал ее пальцы.

Сам 23-летний медик объяснил происшествие тем, что уронил под кровать женщины мобильный телефон. Когда он попытался достать гаджет, она пнула его ногой.

Сейчас молодой человек остался без работы и находится под следствием за домогательства к человеку в возрасте 65 лет и старше. Его отпустили из-под стражи взамен на залог в 1,5 тысячи долларов.

«В глазах общества я выгляжу сумасшедшим или жутким, но я не такой», — объяснил медик.