Мир 09 января 2024, 10:30 Американца приговорили к 27 месяцам тюрьмы за слив чертежей в Китай Минюст: служащего ВМС США приговорили к 27 месяцам тюрьмы за передачу данных КНР Unsplash

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Американский военнослужащий Вэньхэн Чжао передавал разведке Китая секретную военную информацию. Его приговорили к 27 месяцам тюрьмы и штрафу, сообщил Минюст США.

Старшина из Монтерей-Парка штата Калифорния служил на военно-морской базе округа Вентура в Порт-Уэнеме и имел допуск к секретной информации США. С августа 2021 года по май 2023 года он получил от китайского разведчика почти 14,9 тысячи долларов за закрытую информацию, в том числе планы морских учений в Тихоокеанском театре военных действий, схемы и чертежи радиолокационной системы в Окинаве.

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Вэньхэн Чжао пользовался сложными методами зашифрованной связи и тщательно уничтожал улики. К расследованию привлекли отдел контрразведки и кибербезопасности полевого отделения ФБР в Лос-Анджелесе, морскую полицию и Минюст США. Военнослужащий частично признал свою вину. Он сознался в сговоре с офицером разведки и получении взятки. Старшину приговорили к 27 месяцам заключения в федеральной тюрьме и обязали выплатить штраф в размере 5,5 тысячи долларов.

Китайская разведка раскрыла американскую агентурную сеть в КНР. Из-за сорванной операции ЦРУ не смогло узнать о планах китайского лидера Си Цзиньпина по Тайваню.