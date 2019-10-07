Американца оправдали за убийство неудачно пошутившего зятя

Житель Флориды Ричард Деннис случайно застрелил своего зятя. Кристофер Берган накануне прилетел с другого континента, из Норвегии, чтобы сделать отцу своей жены сюрприз.

Трагический случай произошел вечером 1 октября. Берган прилетел в городок Галф Бриз во Флориде, чтобы поздравить тестя с 61-м днем рождения. Поздравление было решено сделать нежданным и так порадовать именинника. Но план дал сбой.

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Берган прокрался на задний двор дома Денниса, постучал в двери и притаился в кустах. Когда тесть вышел на крыльцо, Берган, рыча, выскочил из кустов. Тесть оказался вооруженным и выстрелил в неожиданно выскочившего из темноты родственника. Пуля попала тому прямо в сердце. Спасти норвежца не удалось, сообщил сайт издания People.

По словам местного шерифа, ранее к американцу заходил сосед, но видно не вовремя. Между мужчинами вспыхнула ссора и Деннис прогнал гостя восвояси. Когда вечером в дом постучал Берган, Деннис решил, что это вернулся обидчик и пальнул в его сторону. Выстрел оказался роковым.

«Наше расследование показало, что это было совершенно случайно. Это действительно печальное событие, но обвинения никому предъявлены не будут, это случайность», — заявил позже шериф округа Санта-Роза Боб Джонсон.