Американца обвинили в стрельбе по сторонникам Трампа

По данным издания, в минувшую субботу мужчина вместе со своим сыном проезжали мимо соседского дома, во дворе которого был вывешен знак BLM (Black Lives Matter). Они посигналили в поддержку Трампа, после чего сосед вытащил ружье и прицелился.

«Мы были в недоумении. Потом мы услышали выстрел из ружья», — поделился мужчина.

Он признался, что до этого никогда не встречался с соседом. Отмечается, что стрелявшему грозит до 100 лет тюрьмы.