Американца обвинили в стрельбе по сторонникам Трампа
В Соединенных Штатах житель Мэриленда может угодить за решетку за стрельбу из ружья по сторонникам действующего президента Дональда Трампа. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, в минувшую субботу мужчина вместе со своим сыном проезжали мимо соседского дома, во дворе которого был вывешен знак BLM (Black Lives Matter). Они посигналили в поддержку Трампа, после чего сосед вытащил ружье и прицелился.
«Мы были в недоумении. Потом мы услышали выстрел из ружья», — поделился мужчина.
Он признался, что до этого никогда не встречался с соседом. Отмечается, что стрелявшему грозит до 100 лет тюрьмы.