Мир 05 марта 2024, 04:16 Американца обвинили в передаче военных секретов через сайт для знакомств Минюст США заявил об аресте подозреваемого в раскрытии военных секретов Freepik

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В США предъявили обвинения гражданскому служащему из Небраски Дэвиду Франклину Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу. Сообщение об этом опубликовали на сайте Минюста США.

По данным ведомства, 63-летний американец был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно» с августа 2021 по апрель 2022 года.

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Предположительно, он незаконно передавал сведения, касающиеся национальной обороны Соединенных Штатов, на зарубежную платформу для онлайн-знакомств. Подозреваемого арестовали 2 марта.

Обвиняемый в сливе секретных файлов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра признал свою вину. Согласно обвинительному заключению, Тейшейра согласился на отбывание тюремного срока продолжительностью 16 лет.