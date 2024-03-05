05 марта 2024, 04:16
Американца обвинили в передаче военных секретов через сайт для знакомств
Минюст США заявил об аресте подозреваемого в раскрытии военных секретов
В США предъявили обвинения гражданскому служащему из Небраски Дэвиду Франклину Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу. Сообщение об этом опубликовали на сайте Минюста США.
По данным ведомства, 63-летний американец был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно» с августа 2021 по апрель 2022 года.
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Предположительно, он незаконно передавал сведения, касающиеся национальной обороны Соединенных Штатов, на зарубежную платформу для онлайн-знакомств. Подозреваемого арестовали 2 марта.
Обвиняемый в сливе секретных файлов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра признал свою вину. Согласно обвинительному заключению, Тейшейра согласился на отбывание тюремного срока продолжительностью 16 лет.
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