Американца могут посадить на 15 лет за попытку взрыва Белого дома

Подозреваемого задержали в январе 2019 года, когда он намеревался совершить атаку на статую Свободы, монумент Вашингтона, мемориал Линкольна и синагогу.

Мужчина признал свою вину. Он сообщил, что хотел с помощью пожара или взрывчатки Белый дом. Как сообщил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, «Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом, так как это было его обязательством участия в джихаде».

Приговор должен быть вынесен 23 июня 2020 года.