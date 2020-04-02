    02 апреля 2020, 12:15

    Американца могут посадить на 15 лет за попытку взрыва Белого дома

    Анастасия Кременчугская

    23-летний житель штата Джорджия Хашер Джаллал Тахеб может сесть в тюрьму за попытку взрыва Белого дома. Ему грозит срок до 15 лет. В своем нападении он использовал взрывчатку и оружие. Об этом написало РИА ФАН.

    Подозреваемого задержали в январе 2019 года, когда он намеревался совершить атаку на статую Свободы, монумент Вашингтона, мемориал Линкольна и синагогу.

    Мужчина признал свою вину. Он сообщил, что хотел с помощью пожара или взрывчатки Белый дом. Как сообщил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, «Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом, так как это было его обязательством участия в джихаде».

    Приговор должен быть вынесен 23 июня 2020 года.