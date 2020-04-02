Американца могут посадить на 15 лет за попытку взрыва Белого дома
23-летний житель штата Джорджия Хашер Джаллал Тахеб может сесть в тюрьму за попытку взрыва Белого дома. Ему грозит срок до 15 лет. В своем нападении он использовал взрывчатку и оружие. Об этом написало РИА ФАН.
Подозреваемого задержали в январе 2019 года, когда он намеревался совершить атаку на статую Свободы, монумент Вашингтона, мемориал Линкольна и синагогу.
Мужчина признал свою вину. Он сообщил, что хотел с помощью пожара или взрывчатки Белый дом. Как сообщил помощник генпрокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс, «Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом, так как это было его обязательством участия в джихаде».
Приговор должен быть вынесен 23 июня 2020 года.