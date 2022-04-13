Американца арестовали за расклейку стикеров, обвиняющих Байдена в росте цен на топливо

Американец Томас Ричард Глазевски арестован за расклеивание по автозаправкам сатирических наклеек с лицом президента США Джо Байдена. На стикерах глава Белого дома обвинялся в росте цен на топливо. Об этом сообщил Fox News.

Наклейки с подобным посылом стали популярны в Штатах на фоне роста цен на нефть.

Глазевски предъявили уголовные обвинения на прошлой неделе. Это произошло после его ареста в округе Ланкастер, штат Пенсильвания. Мужчину обвинили в мелком преступлении — сопротивлении при аресте, следует из данных Lancaster Online. Также американцу предъявили обвинения в нарушении общественного порядка, действиях досаждающего характера и злонамеренном причинении вреда.

В соцсетях появились видеоролики, на которых Глазевски, указывая на наклейки с Байденом, кричал: «Это я сделал! Это я сделал! Вот, что я сделал!».

Из обвинительных документов следует, что полицейские взяли его на стоянке при автозаправке. При этом, как отмечается, подозреваемый пострадал «от травм, которые тот нанес сам себе», из-за чего его доставили в больницу.

Глазевски наносил на стикеры какой-то состав, чтобы их было тяжелее отлепить, рассказал один из свидетелей.

Высокие цены на энергоносители в Штатах, а также стремительный рост инфляции на внутреннем рынке стали тревожными сигналами о скором экономическом спаде. В начале апреля издание The Hill отметило, что американскую экономику спасет отказ от антироссийских санкций.