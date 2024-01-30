Мир 30 января 2024, 18:08 Американца арестовали после угроз убить Байдена Полицейские в США арестовали мужчину за угрозу убить президента Байдена Kyle Mazza / Global Look Press

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Житель штата Мичиган Рассел Уоррен открыто угрожал убийством президенту страны Джо Байдену. Мужчину задержали и предъявили обвинение. Документы по делу опубликовали на сайте Окружного суда США.

По данным суда, 49-летний задержанный грозился лишить жизни многих политиков, журналистов, знаменитостей и каждого кандидата в президенты на выборах 2024 года. Мужчина поделился подробным списком людей, которых планировал убить в рамках операции «Месть», в своем аккаунте в соцсети X. Себя он называл агнцем божьим.

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Издание The Hill сообщило, что Секретная служба США идентифицировала Уоррена по его IP-адресу, после этого его задержали. Выяснилось, что американца уже арестовывали по обвинению в вооруженном нападении в 2022 году. Полицейские предъявили обвинение, теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В декабре сын президента США Хантер Байден обвинил республиканцев в подготовке покушения. По его версии, это принесет отцу столько боли, что он не решится пойти на новый срок.