Американскую журналистку уличили в попытке соблазнения Путина

Американская журналистка Хэдли Гэмбл, которой довелось вести «Российскую энергетическую неделю», применила к президенту России Владимиру Путину семь приемов соблазнения. Своими догадками поделился с английским изданием Daily Mail психолог и специалист по языку тела Даррен Стэнтон.

Он рассказал, что Гэмбл использовала характерные приемы соблазнения: трогала волосы, качала ногой, смотрела прямо в глаза, чтобы точно уверить собеседника в своем интересе. Психолог не смог точно оценить только лишь по картинке, делала Гэмбл все это осознанно и намеренно или все вышло само собой.

Однако, по словам этого же специалиста, на Владимира Путина все старания девушки не оказали никакого влияния — он продолжал спокойно общаться, и ничто в его образе или движениях не выдавало излишней заинтересованности.

Англичане осудили поведение ведущей и посчитали, что «она выставила себя полной дурой».

На российском телевидении Гэмбл обвинили в этом же, что она флиртует с Путиным для привлечения его внимания. Сам президент сделал комплимент журналистке, но отметил, что она слушала его невнимательно.