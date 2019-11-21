Американскую журналистку подняли на смех за русских троллей с «кавычками-елочками»

Джо Байден оказался дедом для сына случайной американки. Ребенок изменит политику? Подробнее

Журналистка обнаружила в статье о внебрачном ребенке Хантера Байдена (сын бывшего вице-президента США) твит, в котором были «русские кавычки-елочки». По мнению Иоффе, этот символ могли использовать только русские тролли. Журналистке поспешили напомнить, что в английской клавиатуре эти «елочки» тоже есть. Даме пришлось извиняться. Отреагировал и сам автор несчастного твита.

«Не хочу расстраивать Юлию Иоффе, но я не русский тролль, а сотрудница старого доброго „Арканзасского вестника“», — написала журналистка.