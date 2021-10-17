Американскую журналистку обвинили в невнимательности при разговоре с Путиным

Журналистку издания CNBC Хэдли Гэмбл уличили в невнимательности во время интервью с президентом России Владимиром Путиным. Американка не дослушивала ответы главы государства и спешила задавать новые вопросы, сообщил телеканал «Россия 1».

Журналистка американского телеканала CNBC Хэдли Гэмбл во время интервью с Владимиром Путиным не дослушивала ответы президента. Это может говорить о том, что задать яркие вопросы для нее было важнее, нежели получить на них ответ.

Владимир Путин тоже не дожидался перевода вопросов, но только по той причине, что хорошо понимал их суть на английском языке. В частности — сложные цитаты про криптовалюту.

Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» сделал комплимент американской журналистке издания CNBC, назвав ее красивой женщиной. При этом президент заявил, что она заблуждается в вопросах, связанных с поставками Россией газа в Европу. Журналистка модерировала то выступление на форуме.