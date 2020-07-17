Американскую школьницу посадили за несделанные уроки

В США невыполненное домашнее задание обернулось для 15-летней девушки тюрьмой. Сначала ее обвинили в нападении и краже, а потом отправили за решетку.

История Грейс из штата Мичиган началась в 2019 году, сообщило издание Detroit Metro Times. Ее оставили на испытательном сроке после предъявленных обвинений в правонарушениях.

В середине мая девушка оказалась в тюрьме для несовершеннолетних. Судья решила, что в места лишения свободы подростка стоит отправить из-за несделанных уроков.

Судьбой Грейс заинтересовалась независимая организация журналистских расследований ProPublica Illinois. Известно, что у юной американки диагностирован синдром дефицита внимания. Онлайн-занятия, на которые перешли школы в связи с пандемией коронавируса, давались Грейс особенно тяжело.

Глава округа Окленд Дэвид Култер, где вынесли приговор 15-летней школьнице, допустил пересмотр дела. Он заявил, что уже переговорил по этому поводу с судьей. Случай рассмотрят заново либо в рамках «текущего процесса», либо как апелляцию.

За пересмотр выступили и конгрессмены от штата. Они указали на «серьезные упущения», которые допустили сотрудники суда. В том числе не была принята во внимание «пониженная обучаемость» Грейс. Политики призвали убедиться, не связано ли случившееся с «перекосами в правоохранительной системе, с которыми приходится иметь дело этническим меньшинствам.

Осужденная за невыполненную «домашку» школьница — афроамериканка. Очередное заседание по ее делу должно состояться в сентябре.