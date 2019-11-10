Американскую помощь Украине разблокировали еще до приказа Трампа

Ранее Трамп заявлял, что распорядился возобновить выделение средств 11 сентября. По данным источников агентства, к тому времени Госдеп уже разморозил эти деньги.

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Привлеченные ведомством юристы пришли к выводу, что из общей суммы помощи в размере почти 400 миллионов долларов у Белого дома не было полномочий замораживать 140 миллионов, идущих по линии Госдепартамента, рассказали собеседники Bloomberg.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп заблокировал выделение средств Украине по причине, по его словам, «колоссальной коррупции» в республике. Такое распоряжение он отдал в июле.

Осенью в рамках слушаний об импичменте в Конгрессе сразу два высокопоставленных дипломата — посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд и временный поверенный в делах на Украине Уильям Тейлор — заявили, что Трамп увязывал оказание военной помощи с возобновлением расследования на Украине против семьи своего политического конкурента Джо Байдена.

Подозрения в том, что президент использует служебное положение для политической борьбы, и запустили процесс отстранения Трампа от власти.