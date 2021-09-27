Американскую компанию заставили заплатить $1,4 млн за работу с «Газпромом»

Минфин США заставил сервисную компанию Cameron заплатить за поставки «Газпрому» в обход санкций. Речь идет о сумме порядка 1,4 миллиона долларов.

«Компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании „Газпром“», — заявило американское ведомство.

В министерстве уточнили, что компания предоставляет услуги для нефтяного проекта на арктическом шельфе. Cameron является дочерней компанией Schlumberger. Она базируется в Хьюстоне, штате Техас.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россию не пугают санкции против газопровода «Северный поток — 2». Он отметил, что страна с 2014 года живет под ограничениями других стран. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, «Северный поток — 2» могут запустить к началу 2022 года. Глава ведомства подчеркнул, что до момента запуска нападки на газопровод продолжатся.