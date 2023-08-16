16 августа 2023, 01:47
Американскую группу The Killers освистали в Грузии из-за российского барабанщика
Концерт группы The Killers в Грузии сорвали из-за российского барабанщика
Концерт группы The Killers в Грузии оказался сорван. Зрители освистали музыкантов после того, как фронтмен группы Брэндон Флауэрс пригласил на сцену российского барабанщика. Видео с выступления появилось в социальных сетях.
Во время концерта Брэндон Флауэрс позвал на сцену одного из зрителей, чтобы тот выступил вместе с группой. Зритель оказался россиянином, и другие посетители концерта отреагировали на это крайне негативно. Они свистели, ругались и призывали прогнать россиянина со сцены.
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Брэндон Флауэрс выступил против ненависти на национальной почве и напомнил зрителям, что все люди — братья.
«Все мы братья и сестры. Разве я не ваш брат, будучи из Америки?» — заявил музыкант.
The Killers все же выступили с россиянином, но некоторые зрители в знак протеста покинули зал.
В конце июля грузинские оппозиционеры забросали яйцами и бутылками автобусы с россиянами с лайнера Astoria Grande в Батуми.
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