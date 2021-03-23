Ракетному обстрелу подверглась база американских военнослужащих в Сирии. Она расположена в районе нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Он уточнил, что по нефтегазовому месторождению, где расположена база, выпустили ракету. В результате пострадали несколько американских военных. О количестве раненых и их состоянии не сообщается. Кто именно совершил обстрел, тоже неизвестно. В Вашингтоне эту информацию пока не прокомментировали.

Сейчас большую часть ряда провинций страны контролируют «Демократические силы Сирии». Это коалиция, которая включает в себя курдские, арабские и ассирийские ополчения. Под их контролем находятся большая часть провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка.

С 2015 года США создало в этом районе девять военных баз. Из них четыре расположены возле нефтяных месторождений Дейр-эз-Зоре, а остальные пять — в провинции Хасеке. В 2019 году Трамп решил, что в Сирии должны остаться только несколько сотен американских военных, — они продолжат обеспечивать контроль над нефтяными месторождениями.

Дамаск рассматривает присутствие американских военных на территории страны как незаконную оккупацию с грабежом природных богатств, которые принадлежат народу Сирии.