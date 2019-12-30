У американской базы в Сирии слышны взрывы

Сотрудник американской службы безопасности рассказал, что четыре ракеты нацелены на базу близ столицы Ирака, в которой размещены американские военные. Об этом сообщило французское информационное агенство AFP News Agency на своей странице в Twitter.

По данным агентства, реактивные снаряды поразили военный объект. Предполагается, что это было ответом на атаку американской авиации по местам дислокации подразделений шиитской группировки «Хезболлах» в Сирии и Ираке.

Ранее сообщалось, что другая американская база недалеко от иракского города Киркук подверглась ракетному обстрелу в субботу 28 декабря. В результате погиб один сотрудник базы, несколько человек были серьезно ранены.