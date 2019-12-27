«Прочти Библию, чувак». Американскому мэру предпочли Трампа за слова об Иисусе-беженце

В США мэр города Саут-Бенд и по совместительству кандидат в президенты — 2020 Пит Буттиджич столкнулся со шквалом критики на Рождество после того, как предположил, что Иисус Христос был беженцем.

«Сегодня я присоединяюсь к миллионам людей по всему миру в праздновании прихода божества на землю, которое пришло в этот мир не в богатстве, а в нищете, не как гражданин, а как беженец», — написал политик в Twitter.

Источник фото: instagram.com/pete.buttigieg

Кандидат в президенты 2020 года опубликовал пост через несколько дней после того, как обнародовал свой план, призывающий к значительному увеличению числа беженцев. В программном документе упоминается и Библия. «Я был незнакомцем, и вы приветствовали Меня», — приводится отрывок из Евангелия.

«Нет никакого смысла в том, чтобы говорить, что Иисус „пришел в этот мир как беженец“. Нет также оснований полагать, что Иосиф был особенно беден. Поэтому в этом посте нет ничего верного», — заявил блогер Мэтт Уолш.

Обычные пользователи Сети также не остались в стороне и посоветовали Буттиджичу все же прочитать Библию.

«Иисус не был беженцем. Прочти Библию, чувак», — написал Ali.

«Если бы я выбирал между вами и Дональдом Трампом в качестве моего пастора (а не президента), я бы все же выбрал Дональда Трампа. Вы так много проповедуете, но ничего не знаете о том, что говорите», — добавила steph93065.

Пит Буттиджич — набожный христианин. Политик не раз говорил, что вера оказала на него сильное влияние. Его дважды выбирали на пост мэра Саут-Бенда — в 2011 и 2015 годах. Реформы этого мэра стимулировали экономический рост, а политика была весьма популярна среди граждан. В 2013 году он даже получил премию от GovFresh как мэр года. В январе этого года Буттиджич заявил, что попробует свои силы в президентской гонке.

Он выступает за общедоступное здравоохранение, защиту окружающей среды, диалог между Демократической партией и профсоюзами, ужесточение законодательства о покупке огнестрельного оружия, борьбу с неравенством и бедностью, а также за принятие федерального законодательства, запрещающего дискриминацию на работе в отношении сексуальных меньшинств. При этом сам политик четыре года назад совершил каминг-аут и признался, что гей. Пит замужем.

Ранее «360» писал, ждет ли США нетрадиционный президент. 37-летний политик еще не возглавляет топы кандидатов, но уже цепляет медиа молодостью и открытостью. Ведь если Буттиджич выиграет выборы, то станет самым молодым президентом США в истории страны.