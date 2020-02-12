Американскому круизному лайнеру отказали в стоянке 5 портов

Министерство здравоохранения Таиланда объяснило отказ в стоянке возможностью наличия на борту зараженных коронавирусом. Отмечается, что ранее ту же причину отказа назвали Тайвань, Япония, Филиппины, а также территория Гуам.

На борту лайнера находятся 2 257 человек. Оператор судна заявил, что подозрения о зараженных не имеют оснований.

Напомним, ранее у берегов Японии изолировали на карантин лайнер Diamond Princess, а в Гонконге — лайнер World Dream. 9 февраля карантин на World Dream отменили, так как заражение коронавирусом не подтвердилось ни у одного пассажира. 11 февраля японские власти начали эвакуацию пассажиров с Diamond Princess.