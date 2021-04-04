Американскому городу грозит эвакуация из-за токсичной воды

Крупному городу Тампа, который находится в штате Флорида (США), грозит эвакуация. Причина в токсичной воде, оставшейся после прекращения работы фосфатного рудника Пайни-Пойнт в 2001 году.

Как сообщил ABC Action News, после прекращения добычи ресурсов осталось свыше 3,5 миллиардов литров токсичной воды. Отходы скопились в прудах. Стенам сооружений, где хранится токсичная жидкость, грозит обрушение из-за износа.

Представитель властей Уилл Робинсон заявил, что эту проблему пытались решить в течение 10-20 лет, «но ничего не произошло».

Одной из связанных с хранением токсичных отходов опасностей, как отмечает телеканал, является риск их утечки в водоем. Это может привести к цветению водорослей и массовой гибели рыбы.

Сейчас власти планируют переместить токсичную воду в скважину на глубину около 914 метров, но этот план ожидает утверждения и финансирования со стороны государства.

В марте профессор Стамбульского университета Гульшен Алтуг сообщил, что морское дно в экосистеме пролива Босфор в Турции очень токсично, и рыба, которую там добывают опасна. Для жизни людей опасность просто огромна, считает специалист в области морской биологии.