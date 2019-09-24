Американскому болельщику прислали миллион долларов на банку пива. Ему помог плакат

Житель США получил деньги во время встречи команд Iowas Hawkeyes и Iowa State Cycloneslowa Hawkeyes. Оказалось, что его засняли камеры, которые транслировали игру по всему миру. Американец в этот момент держал плакат с просьбой прислать ему денег на банку пива.

Он признался, что поднял баннер в шутку и не ожидал, что кто-то действительно начнет перечислять ему деньги, сообщил сайт «Мир 24». В результате молодому человеку прислали миллион долларов. Все собранные средства он передал больнице.