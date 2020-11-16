Украинский политолог: мы присутствуем при завершающей стадии американской империи

«Это означает, что Трамп не признал победу Байдена и отказывается передавать ему власть в соответствии с американскими традициям», — написал Головачев.

По его мнению, Соединенные Штаты находятся на грани гражданской войны, поскольку американское общество расколото напополам, а на выборах, по словам политолога, имели место массовые фальсификации.

«Страна расколота и сшить ее уже невозможно. Мы присутствуем при завершающей стадии американской империи», — добавил эксперт.