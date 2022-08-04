Российская прокуратура запросила 9,5 года тюрьмы для американской баскетболистки

Российская прокуратура запросила 9,5 года тюремного заключения для арестованной американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом каналу «Матч ТВ» рассказала партнер юридической фирмы «Горцунян, Рыбалкин, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина.

Дело Грайнер рассматривает Химкинский городской суд.

«Ожидается, что приговор будет оглашен сегодня вечером. Сторона обвинения запросила 9,5 года для Бриттни Грайнер», — сообщила Благоволина.

Американскую баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022 года в столичном аэропорту Шереметьево при попытке ввезти гашишное масло в капсуле для жидкости от вейпа. Спортсменке грозит заключение в неволю на срок до 10 лет, написал RT.

Начиная с 2015 года Грайнер выступала в екатеринбургском клубе УГМК, в составе сборной США она дважды побеждала на Олимпийских играх — в 2016-м и 2020-м годах, написал RT.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что США предложили России обменять Грайнер и задержанного в РФ по подозрению в шпионаже американца Пола Уиллана на российского предпринимателя Виктора Бута.