06 января 2024, 08:31
Американского журналиста Старнса удивила «секретная» госпитализация Остина
Журналист Старнс увидел «секретность» в госпитализации главы Пентагона
Телеведущий американского канала Newsmax Тодд Старнс отреагировал на сообщение Минобороны США о госпитализации главы ведомства Ллойда Остина. Журналист задался вопросом, почему информацию о том, что он попал в больницу, раскрыли спустя пять дней.
«Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?» — написал Старнс в соцсети X.
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Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остина госпитализировали. Оказалось, что министр находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида с понедельника, 1 января.
У Остина начались осложнения после плановой медицинской процедуры, но сейчас он уже идет на поправку. Учитывая его состояние, врачи решат, когда глава Минобороны США может вернуться к работе.
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