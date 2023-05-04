Мир 04 мая 2023, 07:43 Американского журналиста рассмешила версия о причастности России к атаке на Кремль Журналист Гринуолд: заявления западной прессы о причастности РФ к атаке на Кремль смешны Соцсети

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Версия западных журналистов о том, что атаку беспилотников на Кремль якобы спланировали в России, так же смехотворна, как появлявшиеся до этого данные о том, что Россия взорвала «Северные потоки». На это указал американский журналист и юрист Гленн Гринуолд в Twitter.

«Западная пресса ранее распространяла смехотворную информацию о том, что Россия взорвала собственный газопровод. Теперь они считают, что Кремль вчера атаковал сам себя», — отметил он и подчеркнул, что эта версия несостоятельна.

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Журналист прикрепил к посту выдержку из материала газеты The Wall Street Journal, где указано, что атаку якобы организовали в Москве ради извлечения неких политических дивидендов из ситуации.

Попытка удара по Кремлю двумя беспилотниками произошла в ночь на 3 мая. Спецслужбы и военные сбили оба летательных аппарата, пострадавших не было. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Украина опровергла причастность к атаке.