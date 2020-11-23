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    23 ноября 2020, 12:57

    Американского студента уволили из магазина красок за их смешивание в TikTok

    Артур Блянихов

    Американский студент Тони Пилосено лишился работы в магазине красок. Он смешивал их в TikTok и предложил отделу маркетинга свое видео, однако начальство сочло, что он разбазаривает товар. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Отмечается, что на аккаунт Пилосено в TikTok подписаны около полутора миллиона пользователей. Студент выкладывает видео про свойства краски. Один из роликов набрал миллион просмотров.

    По словам молодого человека, руководство магазина уволило его с формулировкой «съемки видео в рабочее время» и «растрата имущества». Он признался, что теперь собирает деньги на разработку логотипа. Пилосено намерен открыть в будущем свой магазин красок.

    Ранее президент России Владимир Путин стал звездой социальной сети. Пользователи запустили «армейский» челлендж с его участием.

    По итогам третьего квартала нынешнего года TikTok стал самым популярным приложением. Его больше всего скачивали как в App Store, так и Google Play. Среди пользователей Android вторым по популярности стал Facebook, а третьим Zoom. В свою очередь владельцы iPhone и iPad чаще скачивали Zoom и YouTube.