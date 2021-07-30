Американского солдата поразил фильм о Сталинградской битве

Американский солдат, автор блога на YouTube с обзорами на российские реалии, опубликовал видео со своей реакцией на документальный фильм о Сталинградской битве. Во время просмотра фильма мужчина заплакал. Об этом рассказал Daily Storm.

Блогер Addicted to Pain посмотрел фильм о Сталинградской битве и памятнике «Родина-мать». Он объяснил подписчикам, что памятник находится в Волгограде (бывший Сталинград).

«Это была значимая отправная точка Второй мировой войны. Тут прошло одно из самых кровопролитных сражений. Не только военные погибли в этом сражении, многие мирные граждане боролись за город и погибли там — миллионы людей», — сказал он.

В фильме рассказывается история Сталинградской битвы и подробно описывается количество жертв в каждый день сражения. Американца поразили огромные цифры.

«40 тысяч в первый день! Эти цифры сложно представить! Меня переполняют эмоции. Я военный, я изучал войну. <…> Человеческие жертвы, особенно со стороны России, такие гигантские!» — сказал блогер.

В фильм также рассказывается история семьи, которая долгие годы пыталась выяснить, где похоронен их родственник, погибший в ВОВ. Только спустя 70 лет после его смерти семье удалось узнать, что солдат похоронен на восточном склоне подножия Мамаева кургана. Услышав эту историю, блогер прослезился.

«Наверное, замечательно было узнать, что он там — в одном из лучших мест, где можно быть похороненным», — сказал он.

Блогер добавил, что в будущем хочет посетить Россию, чтобы увидеть своими глазами исторические места, включая памятник «Родина-мать», возведенный в память о героях Сталинградской битвы.