Американского «шпиона» Смоленкова объявили в международный розыск

Захарова рассказала о работе Смоленкова в российском посольстве Подробнее

Уточняется, что МИД РФ запросил у Интерпола информацию о местонахождении Смоленкова. В ведомстве напомнили, что после исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело.

Впервые о неком российском агенте сообщил американский телеканал СNN. По его данным, Вашингтон в 2017 году в рамках спецоперации вывез из России «своего информатора», близкого к российской власти.

Автор материала назвал этого человека «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства». Уточнялось, что его экстренный отъезд состоялся из-за небрежного обращения президента США Дональда Трампа с секретными документами. Позже СМИ объявили, что речь идет об Олеге Смоленкове. Он работал в администрации президента РФ.

Кремль подтвердил, что Смоленков числился в администрации, но несколько лет назад был уволен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что должность Смоленкова не подразумевала прямых контактов с Владимиром Путиным.

Российская сторона считает, что «шпионский скандал» направлен против Трампа. Ведь новости о «шпионе» пришлись как нельзя кстати в США — там началась президентская избирательная кампания.