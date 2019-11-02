Американского школьника задержали за поиск киллера в Instagram

«Мне нужен человек, который мог бы убить кое-кого <…> Без шуток, мне нужно устранить его как можно скорее», — говорилось в сообщении, которое школьник опубликовал на своей странице. В качестве награды молодой человек предлагал 100 тысяч долларов.

Как пояснили в офисе шерифа, юноша хотел расправиться с одним из работников школы. С чем был связан выбор жертвы в ведомстве не уточнили.

Автора объявления достаточно быстро вычислили. Прибывшим на место полицейским школьник признался, что сообщение было всего лишь шуткой. Однако на правоохранителей впечатление его признание не произвело и его задержали в подстрекательстве к убийству.