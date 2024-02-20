Мир 20 февраля 2024, 15:41 Американского сенатора внесли в список экстремистов в России Росфинмониторинг внес сенатора Линдси Грэма в список террористов и экстремистов Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американский сенатор Линдси Грэм попал в список террористов и экстремистов. Его фамилия оказалась в базе Росфинмониторинга.

«Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 года рождения, Централь штата Южная Каролина, США», — указано в перечне.

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Республиканец известен своей антироссийской позицией. Он несколько раз предлагал внести Россию в составляемый США список «стран — спонсоров терроризма». В качестве предлога сенатор использовал смерть Алексея Навального.

Ранее американского сенатора Грэма официально объявили в розыск за слова о «выгодной» смерти русских. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и возбудить уголовное дело против политика за его высказывания.