Американского рэпера заподозрили в убийстве

Рэпер Рики Хоук, известный как Silento, арестован по подозрению в убийстве собственного кузена. Представители исполнителя пока не выступили с официальным комментарием.

Об этом сообщил NBC. Двоюродный брат музыканта, 34-летний Фредерик Рукс, был найден со смертельным огнестрельным ранением в городе Атланта 21 января. Мужчине выстрелили в ногу и лицо. Полицию вызвали соседи, которые услышали звук выстрела.

Представители 23-летнего Silento пока никак не прокомментировали сообщения о его аресте. В 2015 году сингл рэпера Watch Me (Whip/Nae Nae) занял первую строчку в Billboard Hot 100, а также был номинирован на несколько престижных музыкальных премий.

В 2020 году Silento арестовали за превышение скорости, о чем напомнила «Газета.ru». Данная информация также опубликована в официальном Twitter полицейского департамента.