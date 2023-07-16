Мир 16 июля 2023, 22:33 Американского разведчика шокировала одна особенность командировок Лаврова Экс-разведчик США Риттер: зарубежные поездки Лаврова чем-то похожи на турне рок-звезды РИА «Новости»

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Зарубежные представители всегда радуются визиту главы МИД РФ Сергея Лаврова и радушно его принимают. Об этом сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Вы никогда не увидите, чтобы Лаврова у самолета в столице встречал кто-нибудь низкого ранга, зато именно это произошло с [американским госсекретарем Энтони] Блинкеном в Китае», — сказал он.

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Офицер напомнил, что зарубежные командировки российского министра иностранных дел чем-то схожи с турне рок-знаменитости. По его мнению, такая положительная реакция на Лаврова обусловлена его уважением ко всем государствам.

Ранее глава МИД РФ призвал не беспокоиться западные страны из-за обстановки в России. По его словам, российская сторона стала сильней после попытки вооруженного мятежа и не должна никому ничего объяснять.