Американского посла при ЕС обвинили в сексуальных домогательствах. Жертв трое

Посла США при ЕС Гордона Сондланда обвинили в сексуальных домогательствах. Свои претензии публично высказали три женщины. Они уверяют, что дипломат пытался отомстить им за отказ.

Описанные Николь Вогель, Джаны Солис и Натали Септ случаи, уточнило издание The Hill, произошли до назначения Сондланда на должность посла США при ЕС.

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Женщины уверяют, что политик целовал их или пытался это сделать. Перед одной из них Гордон Сондланд даже обнажился по пояс. Не добившись взаимности, дипломат решил отомстить девушкам и стал чинить им препятствия в профессиональной сфере.

Все предъявленные ему обвинения Сондланд отверг, заявив, что за десятилетия карьеры в бизнесе и гражданских делах сотни коллег и сотрудников могут подтвердить его поведение в случае необходимости.

«Эти ложные утверждения о нежелательных прикосновениях и поцелуях придуманы и, я считаю, скоординированы в политических целях», — подчеркнул американский посол.

Сондланд выступает в качестве одного из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.