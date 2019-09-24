Американского полицейского уволили за арест шестилетних школьников
В штате Флорида (США) местный полицейский Деннис Тернер лишился работы после того, как арестовал двух шестилетних школьников. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, Тернер обеспечивал безопасность в школе. Ему не понравилось, что дети плохо вели себя во время занятий. Он надел на них наручники и посадил в патрульное авто. Одному ребенку полицейский сделал укол, а у другого взял отпечатки. Мужчина действовал без разрешения надзорного органа. Его сняли с должности и начали внутреннее расследование. Случившееся поразило родителей школьников.