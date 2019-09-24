Американского полицейского уволили за арест шестилетних школьников

По данным издания, Тернер обеспечивал безопасность в школе. Ему не понравилось, что дети плохо вели себя во время занятий. Он надел на них наручники и посадил в патрульное авто. Одному ребенку полицейский сделал укол, а у другого взял отпечатки. Мужчина действовал без разрешения надзорного органа. Его сняли с должности и начали внутреннее расследование. Случившееся поразило родителей школьников.