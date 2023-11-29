Мир 29 ноября 2023, 07:31 Американского политика Сантоса предложили исключить из конгресса Американского политика Сантоса предложили исключить из конгресса США за ложь Unsplash

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Американского политика Джорджа Сантоса уличили во лжи и предложили исключить из конгресса. Об этом сообщило РИА «Новости».

С инициативой выступил член палаты представителей Роберт Гарсиа. Он предложил проголосовать за исключение из законодательного органа конгрессмена Сантоса.

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«Я сообщаю о намерении поднять вопрос об особом статусе резолюции об исключении Сантоса», — высказался Гарсиа на заседании палаты.

Согласно закону, в таком случае руководство республиканцев в палате представителей за 48 часов должно назначить голосование об исключении конгрессмена.

Спецкомиссия по делу политика сообщала, что Сантос якобы осознанно делал все, чтобы его предвыборная кампания «предоставляла ложную или неполную информацию в Федеральную избирательную комиссию». Также политика подозревают в мошенничестве и использовании средств кампании на личные нужды, нарушении этических законов избирательной кампании при подаче финансовых документов в палате представителей.

Обвинение Сантосу выдвинули еще в середине октября. Тогда его обязали явиться в суд.