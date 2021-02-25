Джен Псаки немного запуталась в названии американского Минздрава

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла с первой попытки произнести название министерства здравоохранения и социальных служб США. Но быстро придумала альтернативу.

На брифинге Псаки спросили о работе временного центра для размещения детей-нелегалов, которые оказались в США без родителей.

В начале февраля администрация президента Джо Байдена заявила о возобновлении работы такого центра в Карризо-Спрингс, штат Техас, чтобы разместить там около 700 детей мигрантов. Центр действует при Минздраве. По-английски название министерства звучит Health and Human Services.

Отвечая на вопрос журналистки, Псаки попыталась произнести громоздкое название, а когда это не получилось, обошлась аббревиатурой. На оговорку обратило внимание РИА «Новости».

В самом центре, сообщила пресс-секретарь, дети находятся по несколько дней, пока им не подберут временные семьи. Процесс затягивается из-за погоды и ограничений по коронавирусу, добавила она.