Американского летчика заметили с российской символикой. Фото

В официальном аккаунте в Facebook 48-го истребительного авиаполка появилось фото с учений Point Blank, что в переводе на русский означает «в упор» или «прямой наводкой». На нем военный летчик сидит в форме с нашивкой «Россия».

На этой нашивке также изображены цвета российского флага, силуэт истребителя Су-27. Но фото было неслучайным.

«Упражнения идут полным ходом! Point Blank повышает способность к взаимодействию и коллективную готовность, сдерживая потенциальных противников и обеспечивая, чтобы небо в пределах европейского театра боевых действий оставалось суверенным», — написанное в публикации.

Как выяснилось, через время в ВВС США объяснили, что пилот выполнял роль «агрессора» и имитировал противника во время учений. Об этом написал Defence Blog. Это далеко не первый случай, когда летчики с российской символикой выполняют роль условного противника для американских военных.