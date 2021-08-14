Суд калифорнийской Санта-Моники весной 2022 года рассмотрит новые обвинения в домогательствах, выдвинутые против известного в США комика Билла Косби. Предыдущий суд приговорил его к тюремному заключению. Артист вышел на свободу этим летом, когда приговор был отменен.

Новый иск подала Джуди Хут, сообщил телеканал NBC. Женщина утверждает, что в 1974 году комик напоил ее и приставал. Хут тогда было 15 лет.

В 2018 году суд присяжных признал Косби виновным в домогательствах и насильственных действиях. Его осудили по трем пунктам обвинения с отягчающими обстоятельствами: употребление наркотиков и нападение на Андреа Констанд в 2004 году. Комика приговорили к 10 годам заключения, из которых он отсидел три.

Верховный суд штата запретил повторно судить Косби по тем же обвинениям. Его дело было одним из первых, инициированных активистками движения #MeToo.

Через два часа после того, как суд Филадельфии отменил наказание комику, 82-летнего Билла Косби освободили из тюрьмы SCI Phoenix и отвезли домой.