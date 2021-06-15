Американского кассира убили из-за спора о масках

В Декейтере округа Джорджии посетитель застрелил кассира в результате спора из-за медицинской маски. Три человека, включая стрелка, получили ранения.

Виктор Ли Такер, по предварительной информации Бюро расследований Джорджии, поругался с кассиром по поводу его маски. Он ничего не купил и вышел из магазина, однако через некоторое время вернулся и выстрелил в работника.

«Затем Такер начал стрелять в заместителя шерифа, который работал в свободное от дежурства время в супермаркете. Он попытался вмешаться в вооруженный конфликт. Началась перестрелка, в результате которой помощник шерифа и Такер ранили друг друга», — сообщили в Бюро расследований.

Во время перестрелки ранили еще одну кассиршу. Пострадавшие госпитализированы. После лечения Такера арестуют.

В конце мая в Санкт-Петербурге в районе Веселый Поселок пассажиры автобуса подрались из-за маски. На остановке участники драки вывалились из автобуса, но потом опять зашли в транспорт.

Ранее в Москве усилили контроль за ношением масок и перчаток из-за ухудшения эпидемической ситуации.