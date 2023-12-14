Мир 14 декабря 2023, 03:04 Американского генерала рассмешила просьба Залужного поставить Украине F-16 WP: генерал Милли рассмеялся из-за просьбы поставить Украине F-16 РИА «Новости»

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Бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу главкома ВСУ Валерия Залужного о поставках самолетов F-16. Об этом сообщило издание The Washington Post.

По данным СМИ, разговор Милли с Залужным произошел весной во время утечек секретных документов Пентагона в программе Discord. Американский генерал созвонился с коллегой, чтобы извиниться за начавшийся на этом фоне скандал.

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Залужный заявил, что утечка не принесет значимых последствий. Он попросил собеседника как можно скорее передать Украине самолеты F-16, так как в документах о них не говорилось. В ответ Милли лишь рассмеялся.

Поставив Украине истребители F-16, страны НАТО еще больше увязнут в конфликте, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, западные самолеты станут законной целью ударов российской армии.