Американского кинодокументалиста Брента Рено убили в оккупированном украинскими националистами Ирпене, сообщил интернет-журнал «Спектр» со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небитова. Как написал Небитов в соцсетях, еще двое корреспондентов ранены.

«Сегодня в Ирпене застрелили 51-летнего корреспондента всемирно известного СМИ The New York Times. <…> Раненых уже спасли с места происшествия и доставили в столичную больницу. Состояние здоровья журналистов остается неизвестным», — процитировало издание пост начальника полиции в Facebook.

По данным ТАСС, в New York Times Рено не работал.

Документалист Брент Рено на протяжении 20 лет снимал вместе с братом Крейгом фильмы в горячих точках, в том числе в Ираке и Афганистане. Также их картины освещали землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Ливии и Египте. Работы братьев Рено завоевали престижные премии Пибоди и Дюпон, много раз номинировались на премию «Эмми», также удостоились номинации на премию Гильдии режиссеров Америки за лучшую режиссуру. Брег и Крейг Рено основали кинофестиваль в Литл-Роке и Арканзасский институт киноискусства.