Американского дипломата выслали из России

Заместителя посла США в Москве Барта Гормана выслали из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление американской дипмиссии.

В ведомстве заявили, что у сотрудника сохранялась действующая виза.

«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», — привело слова пресс-секретаря дипмиссии Джейсона Ребхольца РИА «Новости».

Госдепартамент США изучает варианты ответа на высылку своего дипломата. Поведение России в ведомстве рассматривают как «эскалационный шаг».