Американского бейсболиста обвинили в насилии

В физическом насилии обвинили питчера клуба Главной лиги бейсбола (MLB) «Лос-Анджелес Доджерс» Тревора Бауэра. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ.

Спортсмена обвинила в насилии некая женщина, которая заявила, что Бауэр вступил с ней в сексуальный контакт с помощью силы. Сам бейсболист отрицает все обвинения. Его агент утверждает, что у Бауэра и заявительницы был секс по взаимному согласию.

«У нас есть сообщения, в которых (обвинитель) неоднократно просила о „грубых“ сексуальных встречах, включая просьбы „задушить“ и дать пощечину по лицу», — уточнил представитель игрока.