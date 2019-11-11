Американского баскетболиста дисквалифицировали из-за мармеладных конфет

По данным издания, баскетболисту стало плохо во время авиаперелета. Оказалось, что он переел мармеладок и потерял сознание, после чего у Уэйтерса начался припадок. По словам инсайдера, спортсмену стало плохо из-за марихуаны, которая содержалась в конфетках. Руководство клуба расстроило поведение своего игрока.

«Было уже несколько случаев, когда его поведение наносило вред клубу. Он вернется в матче с „Голден Стэйт Уо‚Майами Хит‘рриорз“», — говорится в сообщении «Майами Хит».