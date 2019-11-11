Американского баскетболиста дисквалифицировали из-за мармеладных конфет
Руководство баскетбольного клуба «Майами Хит» дисквалифицировало атакующего защитника Диона Уэйтерса на 10 матчей из-за того, что он переел мармеладных конфет и с ним случился припадок. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный портал клуба.
По данным издания, баскетболисту стало плохо во время авиаперелета. Оказалось, что он переел мармеладок и потерял сознание, после чего у Уэйтерса начался припадок. По словам инсайдера, спортсмену стало плохо из-за марихуаны, которая содержалась в конфетках. Руководство клуба расстроило поведение своего игрока.
«Было уже несколько случаев, когда его поведение наносило вред клубу. Он вернется в матче с „Голден Стэйт Уо‚Майами Хит‘рриорз“», — говорится в сообщении «Майами Хит».