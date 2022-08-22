Американское СМИ возмутило слишком активное освоение Арктики Россией

Россия очень активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Такое мнение выразила внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси в свое статье для американского издания The Hill.

«За 20 лет существования (Арктического — прим. ред.) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», — написала она.

Фрэнси высказала обеспокоенность в связи с тем, что американские власти долгое время не обращали должного внимания на Арктику и позволили России там закрепиться.

«Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», — пожаловалась эксперт.

Автор публикации отметила, что РФ делает большую ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией. Также Россия начала разведку нефти и заявила о том, что ее подводный континентальный шельф находится под большей частью Северного Ледовитого океана.

Ранее в газете The Times вышла статья со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas о том, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике. РФ, сказано в материале, хочет превратить этот регион в «поле битвы будущего».