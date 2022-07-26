Американское СМИ предрекло усугубление глобального энергетического кризиса из-за санкций против РФ

Глобальный энергетический кризис, вызванный антироссийскими санкциями, будет только усугубляться, предрекло американское издание Foreign Policy. По мнению собеседников журналиста газеты, «худшее впереди».

«Мы переживаем первый глобальный энергетический кризис. Последствия кризиса проявляются во всем мире, и я думаю, худшее впереди», — процитировало издание декана климатического факультета Колумбийского университета, эксперта в области энергетики Джейсона Бордоффа.

В публикации отмечается, что проблемы в цепочках поставок и климатические потрясения привели к напряжению на рынках еще до начала спецоперации, а потом положение ухудшили сокращение экспорта российского газа и повышение цен на него на мировом рынке.

Предстоящей зимой, как отметило Foreign Policy, начнут действовать новые европейские ограничительные меры против российской нефти. Поэтому все может стать еще хуже, уверено издание.

Ранее бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф назвал безрассудными санкции против России и отметил, что они сильно бьют по польскому народу и бизнесу.