Американское СМИ «похоронило» Елизавету II

Американское издание Hollywood Unlocked со ссылкой на «источники, близкие ко двору» заявило о смерти 95-летней королевы Елизаветы II. СМИ опубликовало пост в своем Instagram. Королева якобы «должна была явиться на свадьбу британского Vogue Эдварда Эннифула, но была найдена мертвой».

Главред издания Джейсон Ли отметил, что ручается за свои источники и ждет официального объявления из дворца. Однако британский журналист Рикардо Брукс напомнил, что на случай смерти монарха действует особый регламент: «„Би-би-си“ сообщит об этом первой, как только личный секретарь Елизаветы проинформирует премьер-министра». Поэтому, по мнению Брукса, информация Hollywood Unlocked — всего лишь слух.

Пользователи Twitter, где новость разлетелась мгновенно, также сочли ее хайпом и потребовали удалить пост.

У Елизавета II выявили коронавирус 20 февраля. Во дворце сообщили, что болезнь протекает в легкой форме. Королева планировала продолжать выполнять несложные обязанности в Виндзоре в ближайшее время.

Елизавета II недавно отпраздновала 70-летие своего вступления на британский престол. Она один из старейших и дольше всех правящих монархов в мире.