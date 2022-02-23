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    23 февраля 2022, 10:37

    Американское СМИ «похоронило» Елизавету II

    Издание Hollywood Unlocked заявило, что королева Елизавета II умерла

    Оксана Кириллова

    Американское издание Hollywood Unlocked со ссылкой на «источники, близкие ко двору» заявило о смерти 95-летней королевы Елизаветы II. СМИ опубликовало пост в своем Instagram. Королева якобы «должна была явиться на свадьбу британского Vogue Эдварда Эннифула, но была найдена мертвой».

    Американское СМИ «похоронило» Елизавету II

    Главред издания Джейсон Ли отметил, что ручается за свои источники и ждет официального объявления из дворца. Однако британский журналист Рикардо Брукс напомнил, что на случай смерти монарха действует особый регламент: «„Би-би-си“ сообщит об этом первой, как только личный секретарь Елизаветы проинформирует премьер-министра». Поэтому, по мнению Брукса, информация Hollywood Unlocked — всего лишь слух.

    Пользователи Twitter, где новость разлетелась мгновенно, также сочли ее хайпом и потребовали удалить пост.

    У Елизавета II выявили коронавирус 20 февраля. Во дворце сообщили, что болезнь протекает в легкой форме. Королева планировала продолжать выполнять несложные обязанности в Виндзоре в ближайшее время.

    Елизавета II недавно отпраздновала 70-летие своего вступления на британский престол. Она один из старейших и дольше всех правящих монархов в мире.