Состояние личного состава украинских военных является одной из наиболее важных проблем командования Украины. Такое мнение высказал колумнист издания The Hill, директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.

«Важнейшая проблема <…>, несомненно, личный состав. <…> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», — написал Хумински.

По его словам, для союзников Украины важной темой остается поддержание боеспособности личного состава. На плечи западных стран должны лечь заботы о выводе служащих ВСУ с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения. Затем нужно организовать их возвращение на передовую, добавил колумнист издания.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Минобороны США не собирается присваивать имя миссии по поддержке Украины. Таким образом он опроверг сообщение The Wall Street Journal.