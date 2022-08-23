Американское посольство в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве выпустило заявление с призывом к американским гражданам. Дипломатическое представительство посоветовало им покинуть Украину.

«Посольство США призывает граждан США покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта, в том случае, если это безопасно», — сказано в релизе на сайте посольства.

Дипломаты объяснили свой призыв якобы возможной угрозой удара России «по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины в ближайшие дни».

Россия начала спецоперацию Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что ее цель — защита жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду и издевательствам стороны киевского режима. По его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно провести публичный трибунал над украинскими нацистами. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно знать о преступлениях властей Украины против человечества.